Drogen im Wert von 112.000 Euro in Wien sichergestellt: 13 Festnahmen

Insgesamt 13 Männer – Serben und Österreicher – wurden festgenommen. Zwei Beschuldigte wurden noch während der Ernte ihrer Cannabispflanzen in Wien-Donaustadt erwischt, berichtete die Polizei am Donnerstag. Alle 13 Männer sind in Haft. Die Polizei forschte auch 17 Drogenabnehmer aus, sie wurden der Gesundheitsbehörde gemeldet.

Durch “Beobachtung und Überwachung” kamen die Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) auf die Bande, der Zugriff erfolgte nach monatelangen Ermittlungen zwischen 19. und 23. November, berichtete Polizeisprecher Roman Hahslinger.

Drogen “quer durch Wien” verkauft

Die Männer im Alter zwischen 20 und 41 Jahren sollen die Drogen – Heroin, Kokain, Marihuana, Tabletten – “quer durch Wien” verkauft haben, sagte der Sprecher. Es folgten mehrere Hausdurchsuchen in der Leopoldstadt, Simmering, Rudolfsheim-Fünfhaus, Hernals und der Donaustadt.

Die Ermittler stellten dabei mehr als einen Kilogramm Heroin, über acht Kilo Marihuana, 16 Gramm Kokain sowie 55 suchtmittelhältige Tabletten sicher. “Auch gefälschte Dokumente und verbotene Waffen wie ein Schlagring, ein Teleskopschlagstock und diverse illegale Messer wurden aufgefunden”, sagte Hahslinger. Zwei Österreicher, ein 28- und ein 29-Jähriger, wurden am 23. November bei der Marihuana-Ernte in der Wohnung des Jüngeren festgenommen. “Sie hatten bereits 25 der insgesamt 80 Cannabispflanzen abgeerntet”, schilderte Hahslinger.

(APA)