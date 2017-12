Drogen-Einsatz bei U6-Station in Wien: Cannabispflanzer aus Ungarn geschnappt

Bei der U6-Station Josefstädter Straße kam es zu einem Drogen-Einsatz - © Wiener Linien/ Thomas Jantzen (Sujet)

In seiner Heimat soll ein 33-jähriger Ungar eine Freiluftplantage mit mehr als 100 Cannabispflanzen betrieben haben. Deshalb fahndete die ungarische Behörde per Haftbefehl nach dem Mann. Geschnappt wurde er am Donnerstag bei einer U6-Station in Wien-Ottakring.