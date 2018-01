Drittes Wiener Pflegekinderzentrum der MAG ELF am Alsergrund wurde eröffnet

Dazu zählen unter anderem Fragen der Förderung, Erziehung und Unterstützung von Kindern, die Hilfestellung bei Behördenwegen, die Begleitung bei Kontakttreffen, Biografiearbeit oder Infos zu Pflegekindergeld und Sozialversicherungsrecht.

Drittes Wiener Pflegekinderzentrum: Wichtige Anlaufstelle

“Pflegefamilien leisten großartige und gesellschaftlich enorm wichtige Arbeit”, betont Bildungs- und Jugendstadtrat Jürgen Czernohorszky. “Mit der Eröffnung des dritten Pflegekinderzentrums bietet die Stadt eine weitere Serviceeinrichtung in Wohnortnähe.”

“Die Integration eines Kindes in eine Familie mit aufopfernden Pflegemamas und -papas verdient größte Hochachtung und Dankbarkeit. Die Gesellschaft kann den nötigen Respekt nicht besser ausdrücken, als durch entsprechende Wertschätzung und ein solches Angebot. Ich freue mich über diese Einrichtung im Bezirk, die weit über die Grenzen des Alsergrundes hinaus eine wichtige Anlaufstelle sein wird”, sagt Bezirksvorsteherin Martina Malyar.

Sehr bewährt: 678 Pflegefamilien gibt es in Wien

Derzeit gibt es in Wien 678 Pflegefamilien. “Diese Form der Unterbringung für Kinder aus schwierigen familiären Situationen hat sich in Wien seit Jahren sehr bewährt”, so Jürgen Czernohorszky. “Denn hier bekommen die Kinder eine liebevolle Ersatzfamilie, die sie stützt und betreut und für eine längere Zeit die Aufgaben der leiblichen Eltern übernimmt. Wien sucht deshalb auch laufend neue Pflegefamilien.”

Zwei weitere Pflegekinderzentren wurden in den Vorjahren bereits in Floridsdorf und Favoriten eröffnet. Das neue Wiener Pflegekinderzentrum West ist in der Wilhelm-Exner-Gasse 5, 1090 Wien, untergebracht.