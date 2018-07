“Dress & Impress” in der Wiener Innenstadt bietet Kleider zur Miete

Dress & Impress in der Krugerstraße, Wiener Innenstadt, ermöglicht ab sofort allen Frauen, die Kleidersuche zu vereinfachen. Ob elegante Roben, Cocktailkleider oder Hochzeitskleider, das Angebot zur Miete ist vielseitig. Doch man kann sich nicht nur Kleider ausleihen, es wird das gesamte Styling von Haare, Make-up, bis hin zu einem professionellen Fotoshooting angeboten.

Im Angebot sind die neuesten Trends für spezielle Anlässe. Sollte trotz allem ein Kleid dabei sein, dass man einfach haben muss, kann dieses auch erworben werden. Es werden internationale Markenkleider angeboten, darunter sind französische, amerikanische, spanische, australische und auch russische Designer.

Dress & Impress vermietet Roben für den besonderen Anlass in Wien

Die Eigentümerin von Dress & Impress, Marina Wilson, ist von ihrem Konzept von „flexiblem und leistbarem Luxus“ in Wien überzeugt. Ihr gesamtes Team besteht aus ausgebildeten Fotografen, Visagisten und Stylisten. „Unsere Kundinnen ersparen sich Zeit und Geld. Und können sich dabei nach Lust und Laune immer anlassbezogen und topaktuell neu einkleiden“, so Wilson.

Wilson lebt bereits seit 2005 in Wien. „Wien pulsiert, jeden Tag eröffnet ein anderes Geschäft oder Lokal“, so Wilson, die ein Masterstudium mit dem Schwerpunkt Finanzen absolviert hat. Ihre große Leidenschaft ist und bleibt allerdings die Mode. „Überall in Wien gibt es Konzerte, die Leute gehen gerne ins Theater oder in die Oper und möchten passend gekleidet sein“, sagt die Unternehmerin.

Wiener Neuheit bietet Styling in den eigenen vier Wänden

Man kann das Kleid, nachdem man es getragen hat, einfach zurückbringen, ohne es davor zur Reinigung bringen zu müssen. Wer es noch etwas spezieller haben möchte, hat die Möglichkeit, sich in den eigenen vier Wänden oder im Hotel stylen, fotografieren und einkleiden zu lassen.

Das Konzept ist in Wien einzigartig und klingt vielversprechend. „Unser Service wird gerne weiterempfohlen. Wer einmal kommt, kommt immer wieder. Unsere Kundinnen sollen sich bei uns wohl fühlen. Gemeinsam finden wir ein Outfit, das perfekt zu ihnen passt“, ist Wilson überzeugt.

Weitere Informationen können Sie auf der Website von “Dress & Impress” nachlesen”

(Red.)