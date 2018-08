Drei schwere Motorradunfälle an einem Tag in Wien

Am Dienstag ereigneten sich in Wien mehrere Motorradunfälle. Die Lenker der Unfälle wurde dabei teilweise schwer verletzt.

Der erste Unfall ereignete sich gegen 13:35 im Bereich der S2 Wiener Nordrand Straße. Ein 47-jähriger PKW-Lenker hat beim Ausfahren am Verzögerungsstreifen ein Motorrad touchiert. Dadurch kam der 64-jährige Lenker zu Sturz und erlitt Serienrippenbrüche und eine Thoraxverletzung.

Ein weiterer Unfall fand um 17:35 Uhr im Bereich der Sechshauser Straße im 15. Wiener Gemeindebezirk statt. Ein in die Geibelgasse einbiegender PKW-Lenker (23) stieß gegen einen entgegenkommenden 50-jährigen Motorradfahrer. Dieser prallte gegen das Auto und erlitt lebensgefährliche Verletzungen – schwerste Schädelverletzungen, Wirbelsäulenverletzungen und Rippenbrüche. Außerdem wurden ihm zahlreiche Zähne ausgeschlagen.

Motorradfahrer überfurh doppelte Sperrlinie am Wiener Stubenring

Gegen 18:50 Uhr ereignete sich der dritte schwere Unfall im 1. Bezirk, Stubenring. Ein 43-jähriger PKW-Lenker wollte am Ring in eine Nebenfahrbahn einbieben. Er wurde allerding von einem Motorradfahrer (36) links am selbstständigen Gleiskörper der Straßenbahn überholt. Die Gleise sind durch eine doppelte Sperrlinie gekennzeichnet. Bei dem Unfall wurde der 36-jährige Motorradfahrer und ein 22-jähriger Beifahrer verletzt.