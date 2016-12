Am 24. Dezember, gegen 6:45 Uhr alarmierte eine Anrainerin die Polizei, da sie laute Geräusche im Gemeinschaftsraum ihrer Wohnhausanlage in der Pezzlgasse in Wien-Hernals hörte.

Die Einsatzkräfte durchsuchten den Gebäudeteil und entdeckten drei unbekannte Personen. Das Trio im Alter zwischen 17 und 25 Jahren wurde festgenommen.

(APA, Red.)