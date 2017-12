Drei Juwelierdiebstähle in Salzburg und Wien aus dem Jahr 2015 geklärt

Der Mann wurde in seiner Heimat Rumänien festgenommen. Der Gesamtschaden beträgt rund 200.000 Euro. Ein vorerst unbekannter Täter hatte Mitte Oktober 2015 ein Juweliergeschäft in der Stadt Salzburg und bis Mitte Dezember 2015 noch zwei Juweliergeschäfte in Wien ins Visier genommen, wie die Landespolizeidirektion Salzburg am Donnerstag informierte. Von der Tat in Salzburg lagen qualitativ hochwertige Lichtbilder aus einer Überwachungskamera vor.

Verdächtiger soll weitere Diebstähle in anderen Ländern begangen haben

Ermittler des Kriminalreferates Salzburg stellten anhand der Aufnahmen fest, dass derselbe Mann auch noch für weitere Diebstähle in Juweliergeschäften anderer Länder infrage kommen könnte, und zwar in Deutschland, Tschechien, Frankreich, Belgien, in den USA und in der Schweiz.

Mutmaßlicher Dieb mit Schweizer

Die Salzburger Beamten forschten den 43-Jährigen schließlich in Zusammenarbeit mit der Schweizer Polizei aus. In der Schweiz waren bereits Personendaten des mutmaßlichen Seriendiebs gespeichert. Er wurde aufgrund eines europäischen Haftbefehls Ende August in Rumänien festgenommen. Gleich mehrere Länder, in denen der Mann Delikte verübt haben soll, stellten einen Auslieferungsantrag. Letztendlich wurde der gesamte Akt nach Rumänien abgetreten. Dort ist das Verfahren nun gerichtsanhängig.

APA/Red.