Drahtesel unkompliziert kaufen und verkaufen beim 2. Radflohmarkt in Döbling

Jede Privatperson kann hier den Drahtesel, Fahrrradteile, Skateboard oder ähnliches über den Radeln in Döbling Flohmarktstand zum Verkauf anbieten. Ab 8 Uhr morgens kann man mit schnell ausgefülltem Formular, Lichtbildausweis und dem Anzubietenden in der Weinberggasse neben dem Sonnbergplatz am Verkauf teilnehmen, bis 17 Uhr kann der Verkaufserlös oder die nicht verkauften Angebote abgeholt werden. Einfacher und praktischer geht es kaum.

Infos zur Veranstaltung

2. Radflohmarkt in Döbling

Wann: 22.04. 2017, 8 bis 17 Uhr

Wo: Obkirchergasse, 1190 Wien

Standgebühr deckt Platzgebühr am Flohmarkt ab

Gestaffelt nach der Höhe des Verkaufspreis:

3 Euro für bis zu 19 Euro / 5 Euro bis 99 Euro

10 Euro bis 149 Euro / 15 Euro ab 150 Euro

