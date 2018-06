“Drah’ di ned um”: Wiener Linien setzen mit Falco-Cover Merchandising in Szene

Falcos "Der Kommissar" wurde zum "Kontrolleur" der Wiener Linien. - © Johannes Zinner/Wiener Linien

“Ans, zwa, drei, steig’ in die U-Bahn ei”: Das neue Video der Wiener Linien ist nicht nur eine Hommage an den wohl extrovertiertesten Popstar Österreichs der 80er-Jahre, sondern setzt mit modernen Elektro-Beats auch die ab September neu erhältliche Mode der Verkehrsbetriebe lässig in Szene.