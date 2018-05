Douglas Costa bei Freundschaftspiel in Wien nicht dabei

Eine Woche danach treffen die Brasilianer in ihrem letzten WM-Test im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf Österreich. Juventus-Profi Costa habe bereits beim Spiel gegen Verona am vergangenen Wochenende Schmerzen im rechten Oberschenkel gehabt, sagte Brasiliens Teamarzt Rodrigo Lasmar. Beim ersten Training des Nationalteams habe Costa am Mittwoch erneut über Schmerzen geklagt, sagte der Mediziner. “Erwartet nicht, Douglas Costa in den kommenden Tagen auf dem Platz zu sehen. Er wird Physiotherapie machen”, sagte Lasmar. Der Mittelfeldspieler laboriert an einer leichten Oberschenkelblessur.

APA/red