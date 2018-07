"dotdotdot": Film-Fest in Wien zeigt Drachen, Liebe und Rastplätze

Das Kurzfilm-Festival "dotdotdot" im Volkskundemuseum Wien läuft noch bis 24. August. Auch für junge Teilnehmer bietet das Festival so einige Programmpunkte.

Am 19. Juli startet der Film-Abend um 21:30 Uhr mit “Go Forward, Never Look Back”. Weitere Werke sind “Rast” (Iris Blauensteiner) und “37 Grad” (Paul Porenta/Alexander Reinberg). Filme, in denen die Gefühlswelten und Sexualität eine große Rolle spielen sind unter anderem “Liebe, vielleicht” (20. Juli, 21:30 Uhr), “Barrierefreies Date” (Christoph Kopal) und “Love Davka” (Rona Soffer)

Eintritt gibt es keinen. Das Kino-Team vertraut auf die Großzügigkeit des Publikums, nach dem Motto “Pay As You Can”. Die Kassa öffnet 90 Minuten vor den Freiluft-Vorstellungen. Bei Kinder-Terminen bereits ab 16:30.

Schwerpunktthemen und Kinderprogramm beim “dotdotdot” in Wien

Schwerpunkt des Filmfestivals ist “We’re in this together now”. Besonders machen die Organisatoren auf Werke von 5 Filmemacherinnen (Ruth Mader, Ulrike Schweiger, Fiona Rukschcio, Clara Stern bzw. Magdalena Chmielewska) aufmerksam, die sich gegen Gewalt an Mädchen und Frauen wenden (#ITSYOUTOO). Das Kinder-Programm “Märchen & Fabeln aus aller Welt”, mehrere Übersetzungen in die Gebärdensprache, die Vergabe des Publikumspreises und weitere Aktivitäten vervollständigen den vielfältigen Spielplan.