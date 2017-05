Doppelmord: Wiener Polizist am 6. Juli vor Gericht

Bei der Beisetzung der beiden Getöteten. - © APA

Am 6. Juli muss sich jener 24-jährige Polizist wegen Doppelmordes vor Gericht verantworten, der am 2. Oktober 2016 in Wien-Margareten seine schwangere Lebensgefährtin und am darauffolgenden Tag seinen 22 Monate alten Sohn erwürgt haben soll. Noch am selben Tag wird ein Urteil erwartet – für den Angeklagten geht es um zehn bis 20 Jahre oder lebenslange Haft.