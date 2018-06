Donauparkfest Wien startet am Donnerstag mit Spiel, Spaß und Kulinarik

Von Donnerstag den 7. Juni bis Sonntag den 10. Juni 2018 findet das Donauparkfest im Wiener Donaupark statt. Einige der Programmhighlights sind der Fitness Fun Family Day mit sportlichen Mitmachprogramm am Donnerstag, der Österreichische Schmankerl-Tag mit Spezialitäten aus den Bundesländern am Freitag, das Gulaschfestival mit dem Gulaschwettkochen am Samstag und dem Cevapcicifestival mit Köstlichkeiten vom Balkan am Sonntag.

Peter Rapp wird Donauparkfest in Wien moderieren

Peter Rapp wird die Veranstaltung moderieren. Im vergangenen Jahr konnten 40.000 Besucher am Gulasch- und Cevapcicifestival verzeichnet werden. Auch heuer will das Team von VolXFest wieder zahlreiche Besucher mit Kulinarik verwöhnen und mit anderen Angeboten unterhalten.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website www.volxfest.at.

