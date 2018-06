Donauinselfest 2018: Das Programm auf der Schlager & Swing Bühne

Auf der Schlager-Bühne hört man am Donauinselfest auch feinsten Austro-Pop. - © Donauinselfest/Markus Sibrawa

Die Schlager & Swing Bühne auf dem Donauinselfest wird dieses Jahr auch viele junge Zuschauer anlocken. Mit Nathan Trent oder einem Best of I AM FROM AUSTRIA gibt es bereits am Freitag zwei Highlights zu hören.