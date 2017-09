Disneys “Die Schöne und das Biest” auf DVD und BluRay zu gewinnen

In dem bildgewaltigen Realfilm voller magischer Momente und mitreißender Musik hat Regisseur Bill Condon („Dreamgirls“) ein grandioses Star-Ensemble vereint, das dem Film eine moderne Note verleiht. Das Ergebnis ist ein überzeugendes Gesamtkunstwerk, das Anfang August endlich in den Heimkinos erlebbar wird.

Hochkarätige Besetzung beim Realfilm aus dem Hause Disney

Als Belle brilliert Emma Watson, das fürchterliche und doch liebenswerte Biest gibt Dan Stevens. Luke Evans macht Avancen als Gaston, stets begleitet von seinem treuen Kumpan LeFou, der von Josh Gad dargestellt wird. Oscar®-Gewinner Kevin Kline verkörpert Belles Vater Maurice und in den Rollen der liebenswerten, verwunschenen Schlossbewohner sind Ewan McGregor als Lumière, Stanley Tucci als Maestro Cadenza sowie Ian McKellen als von Unruh und Oscar®-Gewinnerin Emma Thompson als Madame Pottine zu sehen.

Für den emotionalen, wunderschönen und mitreißenden Soundtrack zeichnete sich Komponisten-Legende und achtfacher Oscar®-Gewinner Alan Menken verantwortlich, der neben dem fabelhaften Original-Soundtrack zusammen mit Tim Rice neue, stimmige Songs für die Realverfilmung verfasst hat. Für die Neuinterpretation des ikonischen Songs „Beauty and the Beast“ konnte Disney die Weltstars Ariana Grande und John Legend gewinnen, die dem Song einen neuen, ganz eigenen Zauber verleihen. Und auch die Stimme der unvergleichlichen Céline Dion dürfen wir in dieser zauberhaften Neuverfilmung wieder hören.

“Die Schöne und das Biest”: Die Handlung

Die kluge und anmutige Belle (Emma Watson) lebt mit ihrem leicht exzentrischen Vater Maurice (Kevin Kline) ein beschauliches Leben, das nur durch die Avancen des Dorfschönlings Gaston (Luke Evans) gestört wird. Doch als Maurice auf einer Reise in die Fänge eines Ungeheuers (Dan Stevens) gerät, bietet die mutige junge Frau ihre Freiheit im Austausch gegen das Leben ihres Vaters an. Trotz ihrer Furcht freundet sich Belle mit den verzauberten Bediensteten im verwunschenen Schloss des Biests an. Mit der Zeit lernt sie hinter dessen abscheuliche Fassade zu blicken und erkennt seine wahre Schönheit…

Märchenhaften Film auf DVD oder BluRay gewinnen

Lassen Sie sich von diesem wundervollen Märchen verzaubern und erleben Sie in 124 Minuten einen der schönsten Disney Animations-Klassiker in einer liebevollen Neuverfilmung auf DVD, Blu-ray, Blu-ray 3D und Video on Demand. Im Bonusmaterial können Sie außerdem eine „Zauberhafte Drehbuchlesung“, die Features „Ein zeitloses Märchen im neuen Gewand“ und „Die Frauen hinter Die Schöne und das Biest“ erleben.

Außerdem können Sie entdecken, wie es „Vom Song zur Filmszene“ kam und zusätzliche Szenen ansehen. Die traumhafte Musik, die wie im Film von 1991 eine große Rolle spielt, können Sie mit dem erweiterten Song „Days in the Sun“, dem „Beauty and the Beast“-Musikvideo und einem Making-of dazu sowie einer „Disney Liederauswahl“ und der „Ouvertüre“ genießen. Und wer ein Fan des Originals ist, wird sicher auch von dem Feature „Ein neuer Song mit Céline Dion“ begeistert sein.

