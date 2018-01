Dirty Campaigning-Affäre: ÖVP stellt alle Klagen gegen SPÖ und Silberstein ein

Die ÖVP um Sebastian Kurz hat alle Klagen gegen die SPÖ und Silberstein eingestellt. - © APA/HANS KLAUS TECHT

Die ÖVP hat in der Dirty Campaigning-Affäre aus dem Nationalratswahlkampf alle Klagen gegen die SPÖ und ihren ehemaligen Berater Tal Silberstein eingestellt. Die ÖVP wolle “Vergangenes ruhen lassen”, hieß es in einer Aussendung am Montag.