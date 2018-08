Diplomatische Akademie Wien: Absolventen fordern Hausverbot für Karin Kneissl

DA-Direktor, Botschafter Emil Brix erteilte diesem Wunsch eine Absage: “Es widerspricht völlig dem Geist und den Zielsetzungen der Diplomatischen Akademie Wien, Vortragende aufgrund ihrer politischen Tätigkeiten zu zensurieren. Dies kommt für uns nicht in Frage”, erklärte Brix am Mittwoch in einer OTS-Aussendung. Die “langjährige erfolgreiche Vortragende Dr. Karin Kneissl” sei “selbstverständlich weiterhin” zu Vorlesungen und anderen Veranstaltungen an der Diplomatischen Akademie eingeladen.

Kneissl ihrerseits sagte auf die Frage, ob Sie der Protest der Absolventen gekränkt habe, gegenüber der Tageszeitung “Die Presse”: “Nein, ich bin darüber hinweg, dass mich irgendetwas kränkt.” Sie habe der Akademie und den Studierenden dort sehr viel an Kraft, Zeit und Einsicht gegeben. Wenn man dem mit einem Hausverbot begegne, würde sie sich daran halten.

(APA/red)