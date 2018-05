Diplomaten von 29 Botschaften in Wien treten gegen Homophobie auf

Diplomaten aus 29 Staaten setzen sich in Wien gegen Homophobie ein. - © APA (Sujet)

Am Mittwoch haben in Wien ansässige Diplomaten aus Botschaften von 29 Staaten in Europa, Asien, Amerika und Ozeanien volle Menschenrechte für Angehörige von Schwulen, Lesben und Transsexuellen gefordert. Sie treten gegen die Diskriminierung dieser sexuellen Minderheiten auf, denn einvernehmliche gleichgeschlechtliche sexuelle Beziehungen seien in 75 Staaten immer noch kriminalisiert.