Mit 26 Jahren wird die Deutsch-Kurdin Leyla Imre jüngste Bürgermeisterin der Türkei – in Cizre. Vor mehr als 20 Jahren musste sie aus der Kurdenhochburg an der syrisch-irakischen Grneze fliehen. Nun will sie die vom Bürgerkrieg zerstörte Stadt wieder aufbauen – doch die türkischen Parlamentswahlen stehen an und alles kommt anders.

Nach seiner Österreich-Premiere im Dokumentarfilmwettbewerb von Crossing Europe startet "Dil Leyla" von Asli Özarslan nun in den heimischen Kinos. Bei der Wien-Premiere am 23. Juni im Metro Kinokulturhaus findet im Anschluss ein Gespräch mit der Regisseurin statt.