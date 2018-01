Digitalbranche geht mit großen Ambitionen ins neue Jahr

Gemeinsam mit acht Kommunikations- und Medienverbänden setzte sich das iab austria gemeinsam in der Regierungsbildungsphase für ein Level Playing Field und faire Wettbewerbsbedingungen mit den amerikanischen Digitalgiganten Google, Facebook, Amazon und Co. sowie die Einführung der digitalen Betriebsstätte ein. Letztere findet sich im aktuellen Programm der Bundesregierung wieder und ist ein Meilenstein, um Wettbewerbsgleichheit zu schaffen und den Digitalstandort Österreich nachhaltig zu sichern.

Lob für Digitalisierung im Regierungsprogramm

„Digitalisierung nimmt einen wichtigen Stellenwert im neuen Regierungsprogramm ein. Wir sind bereit, unsere Expertise einzubringen und uns gemeinsam für einen starken Digitalstandort einzusetzen. Dieser ist die Basis für neue Arbeitsplätze sowie journalistische Qualität und Unabhängigkeit. Wir blicken dem Dialog mit Medienminister Gernot Blümel positiv entgegen und sehen trotz bevorstehender EU-Datenschutzgrundsatzverordnung gute Chancen für die rot-weiß-rote Digitalbranche im neuen Jahr. Allerdings sehen wir trotz prognostiziertem Wachstum die Wertschöpfungs-Abwanderung an die Digitalgiganten kritisch, da sie den Standort Österreich schwächen“, so iab austria-Präsident André Eckert (Russmedia Digital).

Angebote auch in die Bundesländer

Neben dem aktiven Dialog mit der Politik setzt das iab austria als Schrittmacher der Digitalbranche weitere Schwerpunkte auf den Ausbau der Bildungsangebote und eine Verbreiterung der Mitgliederbasis um Start-ups und Tech-Firmen. Zudem sollen einzelne Angebote auch auf die Bundesländer ausgebaut werden und der Dialog mit den über 150 Firmenmitgliedern intensiviert werden, die das iab austria zum größten Sprachrohr der digitalen Wirtschaft in Österreich machen.

Frischer Wind weht seit wenigen Tagen auch im iab austria-Büro: Beim traditionellen Happy New Year Get-together in der HO GALLERY von Gastronomieunternehmer und Kunstsammler Martin Ho wurde Stephan Kreissler als neuer Geschäftsführer begrüßt, der in dieser Position Lilian Meyer-Janzek nachfolgt und zuvor im KURIER Medienhaus tätig war.

Mit guter Stimmung in das neue Digitaljahr

