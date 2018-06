DIF 2018 in Wien: Das sind die Highlights am Freitag

Damit Donauinselfestfans Europas größtes Open-Air-Festival mit freiem Eintritt auch wirklich genießen können und für einen reibungslosen Ablauf gesorgt ist, bauen insgesamt 250 Mitarbeiter in rund vier Wochen die elf Bühnen, 18 Themeninseln, 200 Verkaufsstände, 240 Büro- und Lagercontainer, 20 Wohnwägen, 110 Zelte, vier Info- und Meeting-Points, 60 BesucherInnenleittürme, 30 Überwachungskameras, 21 Lautsprecherdurchsageanlagen, 52 Vereinzelungsschleusen, 16 Vidi Walls, 8.400 Meter Absperrungen, 40 Kilometer Stromkabel, 185 mobilen WC-Anlagen (davon zwölf mit Rollstuhlkabinen) und 28 WC-Container auf.

DIF 2018: Die Musik-Highlights am Freitag auf einen Blick:

„Radio FM4/Planet.tt Insel & Bühne“ – HipHop

• Kreiml & Samurai, Yasmo & die Klangkantine, Haiyti, Mavi Phoenix, Antilopen Gang

„Wien Energie/HITRADIO Ö3 Festbühne“

• Thorsteinn Einarsson, Johannes Oerding, Alle Farben, Rea Garvey, Wanda

„spark7/KRONEHIT Electronic Music Bühne“

• Daniel Merano & Tyo, Florian Hereno, Zonderling, Shany, Dominique Jardin

„Flughafen Wien/Radio Niederösterreich Bühne“

• Gary Lux & Band, Nathan Trent & Band, Birgit Denk & Band, Andreas Steppan & Band, The Best of I AM FROM AUSTRIA

„Ö1 Kulturinsel & Kulturzelt“

• Lukas Resetarits, Gery Seidl, Wiener Blond & das Original Wiener Salonensemble, Ankathie Koi

„EUTOPIA DJ/VJ Bühne“

• Hosted by Mainframe & Friends; Live-Visuals: Optical Engineers

„Wien Energie JG Bühne“

• SeralOx, HOG MEETS FROG, Elephants in Paradise, Nikolaj Efendi & his temper, THE LORANES, MATAKUSTIX

„Arbeitsweltinsel“ – „GÖD/BAWAG PSK Bühne“

• Souletusgroove, Lucky Dice, Andy Lee Lang & The Wonderboys, Michael Patrick Simoner „Falco Forever“

„Arbeitsweltinsel“ – „SJ Bühne“

• I‘M A SLOTH, MANCHESTER SNOW, BAGAGE, Mouye, Gurr, DJ-Set

„Arbeitsweltinsel“ – „younion-fsg Bühne powered by Erste Bank“

• Patricia Hill, Chrayne, Cornerstone, DJ Boozeman

Die Action-, Sport- und Fun-Highlights am Freitag beim DIF:

Bank Austria Insel/Stadtimpuls Pop-up Kreativmarkt

• Stadtimpuls Pop-up Kreativmarkt von 16.00 bis 21.00 Uhr

„Wien Energie/Radio Wien/HITRADIO Ö3 Festinsel“

• OBI Flower Tower von 14.00 Uhr bis Mitternacht

• OBI Rrrrodeo am Fuße des OBI Flower Towers von 14.00 Uhr bis Mitternacht

„WAT/I am R.E.D. Sportinsel“

• WAT Sporting Kids Zone von 14.00 bis 18.00 Uhr

• Käfigmeisterschaft 2018 in Streetball von 15.00 bis 19.30 Uhr

• WAT Kurs: Kids Dance von 15.45 bis 16.00 Uhr BEITSWELTINSEL

• WAT Kurs: Piloxing von 16.45 bis 17.00 Uhr

• WAT Kurs: Body Farming von 17.45 bis 18.00 Uhr

„DMAX Austria Action & Fun Insel“

• Live Übertragung der WM Spiele in der Coca-Cola Fanzone von 14.00 bis 22.00 Uhr

• Raiffeisen/Eskimo Bagjump von 14.00 bis 20.00 Uhr

„ÖBB/VIVA Austria Electronic Music Insel“

• Eurowings Stage-Flying von 14.00 Uhr bis Mitternacht

„Eskimo/okidoki Kinderfreunde Insel“

• Kasperlbühne, Spielbus, Kinderschminken, Hüpfburg, Hasbro-Spielezelt, Play-Doh Knetspass, STABILO Malcorner, ANKER Kinderbackstube, PLAYMAIS Spiele-Corner, ESKIMO-Spaß-Tour mit Bernhard Fibich und Robert Steiner, Kiddy Dance mit dem „arriOla Tanz Studio“ und „Center of Motion“

„Familieninsel“

• Spaß und gute Unterhaltung für die ganze Familie von 14.00 bis 22.00 Uhr

„OBI DIY Insel“

• OBI MachBar von 14.00 bis 20.00 Uhr

„Karaoke Insel“

• Kärcher Action-Bagjump von 14.00 bis 21.00 Uhr

• W24 SLAM Karaoke von 16.00 bis 20.00 Uhr

>> Alle Infos zum Programm am Wiener DIF 2018 finden Sie hier