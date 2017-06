DIF 2017: Die Programmpunkte im Ö1 Kulturzelt im Detail

Von 23. bis 25. Juni gibt es im Ö1 Kulturzelt auf der Donauinsel wieder Kabarett, Kleinkunst, Pop- und Weltmusik. Schminken und Basteln können “Ö1 Minis” täglich zwischen 13.00 und 20.00 Uhr.

Welche Künstler, Highlights und Programme beim Donauinselfest 2017 im Ö1 Kulturzelt auf die Besucher warten, lesen Sie hier:

Das DIF-Programm 2017 beim Ö1 Kulturzelt

Freitag:

Am Freitag, den 23. Juni beschäftigt sich Christof Spörk im Ö1 Kulturzelt ab 19.30 Uhr in seinem Programm “Am Ende des Tages” mit großen Visionen und dem, was passiert, wenn wirklich alles aus den Fugen gerät. Klaus Eckel konzentriert sich ab 20.30 Uhr in “Zuerst die gute Nachricht” auf das Positive – zumindest meistens. Kryptische sozio-politische Kommentare bringen ab 21.30 Uhr Orges & the Ockus-Rockus Band im Kleid von Fingerpickin‘-Country mit Balkan-Sound auf die Bühne. Zum Abschluss swingen ab 22.30 Uhr Marina & the Kats in die Nacht.

Samstag:

Am Samstag begibt sich Severin Groebner um 19.00 Uhr auf eine aberwitzige Reise – vom Elend zur Elite, vom Prolo bis zum Polo. Ein Programm über Lug und Trug, Zukunft und Vergangenheit, Parkbänke und Freundschaft. Im Anschluss räumt Helmut Schleich um 20.00 Uhr in seinem Politkabarett “Ehrlich” mit lieb gewonnen Vorurteilen, gefährlichen Halbwahrheiten und bequemer Ahnungslosigkeit auf. Laut, soulig und erfrischend verrückt wird es mit Renato Unterberg und dem Programm seines vierten Albums “Dada Abdullah” – Psychedelic-Soul, Rhythm & Blues, bläserlastigen Weird-Folk und eine gehörige Ladung Rock’n’Roll gibt es ab 21.00 Uhr. Das Barcelona Gipsy balKan Orchestra vereint zum Abschluss des Samstagabends ab 22.00 Uhr traditionelle Gipsy- und Balkanmusik mit Flamenco, Jazz und Rockabilly.

Sonntag:

Den Sonntagabend eröffnen die Gfrastsackln um 17.15 Uhr auf einer Außenbühne vor dem Ö1 Kulturzelt. Frei von der Leber weg liefert das Wiener Duo satirische Texte zu österreichischen Befindlichkeiten und nimmt sich dabei kein Blatt vor den Mund. Auf der Bühne im Zelt präsentiert ab 18.15 Uhr Kabarettist Hosea Ratschiller gemeinsam mit dem Musikerinnenduo RaDeschnig in seiner Collage “Der allerletzte Tag der Menschheit (Jetzt ist wirklich Schluss!)” seine Vorstellungen des Endes. Und ab 19.15 Uhr liefert sich das Berliner Musikkabarett-Duo Pigor & Eichhorn einen intellektuellen Kleinkrieg, der auf der Bühne ausgetragen wird: Pigor singt. Eichhorn muss begleiten. Ab 20.15 Uhr lassen Jelena Popržan und Rina Kaçinari als Catch-Pop String-Strong das Programm im Ö1 Kulturzelt ausklingen – mit überraschenden Vokalvolten und komödiantischen Einlagen.

>> Mehr Informationen zum Programm beim Donauinselfest 2017