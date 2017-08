Dieses Schuljahr nur noch eine reine Flüchtlingsklasse in Wien

In diesem Schuljahr gibt es in Wien nur noch eine reine Flüchtlingsklasse. - © APA/HARALD SCHNEIDER

Am Montag, 4. September, ist in Wien Schulstart. Für 17.000 “Taferlklassler” ist es der erste Schultag. In diesem Schuljahr gibt es in Wien nur noch eine reine Flüchtlingsklasse.