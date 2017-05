Diese Touristen-Attraktionen sind auf Instagram im Trend

Und, welche Attraktion haben Sie beim letzten Städte-Trip gepostet? Mit den Informationen einer auf Bildern basierenden App konnte TravelBird ermitteln, wie beliebt internationale Reiseziele in der Social-Media-Welt sind.

Mit zwei Attraktionen je Bundesland bietet die Studie einen detaillierten Einblick über die beliebtesten Reiseziele in Österreich. Durch die Berücksichtigung aller Bundesländer wurde sichergestellt, dass lokale Juwelen sowie auch die bekannten Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt im Ranking vertreten sind. Auf die gleiche Weise wurden auch in zehn weiteren Ländern die beliebtesten Touristenattraktionen ermittelt. Mit diesen Ergebnissen wurde ein Ranking erstellt, welches – anhand der Instagram Beliebtheit – über 400 der beliebtesten Touristenattraktionen miteinander vergleicht.

Diese Reiseziele punkten im Social Media

Symen Jansma, CEO und Gründer von TravelBird: “Die Studie gibt einen interessanten Überblick über hunderte Reiseziele, welche aufgrund ihres kulturellen Erbes, des regionalen Charmes oder ihrer natürlichen Schönheit bei Instagram-Nutzern beliebt sind. Diese Daten erzählen eine faszinierende Geschichte darüber, wie junge Menschen im Jahr 2017 reisen – und bieten wertvolle Einblicke für die Reise- und Tourismusindustrie.”

Das vollständige Ranking der beliebtesten geinstagrammten Touristenattraktionen ist auf der Website zu finden.

Die beliebtesten Touristenattraktionen auf Instagram

Die österreichische Hauptstadt Wien landete mit dem Schloss Schönbrunn auf Platz 1 des Rankings der am meisten fotografierten Touristen Hot-Spots. Auf dem 2. Platz befindet sich der in Kärnten liegende Wörthersee. Der Bregenzerwald landet mit knapp 85.000 Tags auf Platz drei, gefolgt vom Neusiedler See und dem Achensee.

Die 15 beliebtesten Touristenattraktionen Österreichs:

Rang Attraktion Bundesland Anzahl der Tags

1 Schloss Schönbrunn Wien 286.500

2 Wörthersee Kärnten 183.687

3 Bregenzer Wald Vorarlberg 85.469

4 Neusiedler See Burgenland 40.974

5 Achensee Tirol 36.413

6 Großglockner Kärnten 30.963

7 Schloss Mirabell Salzburg 29.224

8 Hohensalzburg Salzburg 27.106

9 Stubaier Gletscher Tirol 25.093

10 Traunstein Oberösterreich 19.140

11 Schloss Belvedere Wien 12.012

12 Esterházy Burgenland 7.511

13 Grundlsee Steiermark 5.703

14 Skigebiet Arlberg Vorarlberg 5.156

15 Hallstatt Oberösterreich 4.357

Das berühmte Disneyland, Kalifornien führt die weltweite Liste der am meisten fotografierten und geteilten Orte auf Instagram an, gefolgt vom Pariser Eiffelturm. Mit dem Schloss Schönbrunn, welches noch vor dem Europa-Park landet, befindet sich auch eine der beliebtesten Sehenswürdigkeiten Österreichs unter den internationalen Top 100.

Die 15 beliebtesten Touristenattraktionen weltweit:

Rang Attraktion Region Anzahl der Tags

1 Disneyland Kalifornien, USA 14.615.952

2 Eiffelturm Paris, Frankreich 7.253.011

3 Walt Disney World Florida, USA 5.465.098

4 South Beach Florida, USA 4.689.396

5 Berliner Mauer Berlin, Deutschland 4.595.501

6 Las Vegas Strip Nevada, USA 3.653.548

7 Big Ben London, Großbritannien 2.561.617

8 Times Square New York, USA 2.560.272

9 Notre Dame Paris, Frankreich 2.517.129

10 Oktoberfest Bayern, Deutschland 2.262.885

11 Mardi Gras Louisiana, USA 2.202.256

12 Niagarafälle Ontario, Kanada 2.198.459

13 Valle Sagrado (Machu Picchu) Cusco, Peru 2.195.108

14 Grand Canyon Arizona, USA 1.989.316

15 Waikiki Hawaii, USA 1.939.768