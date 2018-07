Diebstahl im Urlaub: ÖAMTC gibt Tipps zum richtigen Verhalten

Der ÖAMTC warnt vor Trickbetrügern. Immer häufiger sollen Lenker durch Handzeichen zum Anhalten gebracht werden, um einen Diebstahl durchzuführen. Welche Vorbereitungen unnötige Schwierigkeiten verhindern und was nach einem Diebstahl zu tun ist, sehen Sie hier im Überblick.

Sobald der Lenker zum Anhalten gebracht wurde, täuscht der Betrüger eine Beschädigung am Auto vor – entweder das Opfer wird beschuldigt oder der Täter gibt sich als Helfer aus. In beiden Fällen wird der Vorwand als Ablenkungsmanöver genutzt, um den Lenker zu bestehlen, so der ÖAMTC per Aussendung am Mittwoch.