Diebstahl einer Tasche in Zug der Linie U1: Fahndung nach mutmaßlichem Dieb

Dieser Mann wird nach dem Diebstahl einer Sporttasche gesucht

Bereits Ende August kam es in einem Zug der Wiener U-Bahn-Linie U1 zu einem Diebstahl. Zwei Frauen hatten in der U-Bahn eine Sporttasche vergessen, in der sich persönliche Gegenstände sowie Bargeld im Wert von 5.000 Euro befanden.