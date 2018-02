Die vier Männer wurden in einem Bus der Linie 7A festgenommen. - © Johannes Zinner/Wiener Linien

Am Freitagnachmittag beobachtete ein Ladendetektiv in einem Drogeriemarkt in Favoriten vier Männer bei einem Diebstahl und verständigte die Polizei. Das Quartett konnte in einem Linienbus festgenommen werden.