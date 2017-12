Dieb stahl 87-jähriger Frau in Korneuburg die Brieftasche und behob damit Geld

Angerichtet wurde ein Schaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Eurobetrages. Von dem bisher unbekannten Täter wurden am Donnerstag Fotos veröffentlicht, die Polizei bittet um Hinweise. Der Mann dürfte die Pensionistin am 6. Dezember kurz nach 11.00 Uhr bei der Behebung in einer Bankfiliale beobachtet haben, berichtete die Exekutive. Unmittelbar danach wurde ihr die Geldbörse gestohlen, in der sich auch Bargeld befand. Gegen 13.30 Uhr erfolgte die Behebung mit der gestohlenen Karte. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Korneuburg (Tel. 059133-3240) erbeten.