Die Wiener Konzerthighlights im Jahr 2017 im Überblick

24. Jänner – Die Fantastischen Vier in der Wiener Stadthalle: Das beste aus einem Vierteljahrhunder Bandgeschichte: Fanta4 haben einen reichhaltigen Fundus, auf den sie bei der Jubiläumstour zurückgreigen können. Unterwegssein ist das Ziel: Die Fantastischen Vier, die 2014 ihr 25-jähriges Bühnenjubiläum zelebrierten, richten ihr Augenmerk gerne auf das, was ist und amliebsten auf das, was kommt: „Aus dem Gefühl heraus, dass alle immer nur unser Bestes wollen, haben wir uns entschieden, es Euch zu geben. Und so gibt es zum Best Of Album natürlich auch eine Best Of Tour,“ verspricht Thomas D.

23. Februar – The XX im Wiener Marx Project: Das britische Indietrio The XX hat sich rargemacht in den vergangenen Jahren. Nachdem sie 2009 mit einer unterkühlten, Pop wie New Wave gleichermaßen zitierenden Ästhetik und großen, dabei zerbrechlichen Refrains auf der Bildfläche erschienen waren, konnten Romy Madley Croft, Oliver Sim und Jamie Smith auch mit dem Folgewerk “Coexist” (2012) wieder reüssieren. Dabei sträubte sich die Gruppe stets davor, den üblichen Mechanismen der Popwelt zu gehorchen. Folglich ließ man viel Zeit verstreichen, bevor im Jänner mit “I See You” wieder neues Material unter die Anhänger gebracht wird. Wie das wiederum live klingt, erfährt das österreichische Publikum auch gleich Anfang des Jahres im Wiener Marx Project. Ob die schwierige Akustik dort allerdings den feingliedrigen Songs des Trios gerecht wird, muss sich erst herausstellen.

18. Mai – Bilderbuch in der Arena: Schick Schock! Die vier Buben von Bilderbuch haben (neben anderen Kollegen) die österreichische Musikszene ordentlich durchgewirbelt. Mit knackigen Beats, funky Gitarren und dem besten Hüftschwung seit Falco starteten Maurice Ernst und Co ihre “Maschin”, die einfach immer weiter läuft. Und nun gibt es wieder Nachschub: Singles wie “I Love Stress” sind die seit einigen Wochen zirkulierenden Vorboten der neuen Platte, die unter dem Titel “Magic Life” Mitte Februar in den Läden stehen wird. Ab März geht es damit auf große Tour durch Deutschland, die Schweiz und Österreich, wobei nicht nur in der Wiener Arena (18. Mai), sondern auch abschließend in der Linzer Tabakfabrik (26. August) zum großen Heimspiel und Open-Air-Aufeinandertreffen geladen wird.

21. Mai – KISS in der Wiener Stadthalle: Gene “The Demon” Simmons, Paul “The Starchild” Stanley, Ace “The Spaceman” Frehley und Peter “The Cat” Criss geben sich in Österreich wieder live die Ehre. Am 21. Mai werden sie in der Wiener Stadthalle nach dem Motto “klotzen nicht kleckern” ihre aufwendige Show zu ihren Hits abziehen. Die Band selbst gibt sich gewohnt nicht bescheiden und kündigt ihre Europa-Tournee 2017 mit dem Slogan “The Greatest Show On Earth” an.

Sommer: Noch mehr Konzerte in Wien