Die Toten Hosen geben zwei Sommerkonzerte in Österreich

Wiedersehen mit den Toten Hosen. - © AP/Keystone, Ennio Leanza

Zurück auf dem Bolzplatz, zurück in Österreich: Zur großen Freude der Fans treten Die Toten Hosen nach ihrem soeben zu Ende gegangenen Auftritt beim Rock in Vienna 2017 noch zu zwei weiteren “Auswärtsspielen” im Spätsommer in Wiesen und Innsbruck an.