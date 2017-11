Die Stimmen zum Spiel: SKN St. Pölten gegen Austria Wien

Weniger Zähler als die derzeitigen 22 hatte die Austria nach 17 Runden zuletzt im November 2006 zu Buche stehen. Damals lagen die Violetten (17 Punkte) am Tabellenende. Trainer Thorsten Fink steht nun nicht zur Diskussion, er muss seine Elf praktisch jede Runde gezwungenermaßen verändern. “Man sieht, dass wir die Automatismen in der Mannschaft nicht haben. Wenn viele Spieler fehlen, fehlt uns doch die Qualität. Wir müssen immer umbauen”, sagte Fink nach der durchwegs schwachen Vorstellung seines Teams in der NV Arena.

Stimmen zum Spiel St. Pölten – Austria Wien (1:0):

St. Pölten. Oliver Lederer (Trainer St. Pölten): “Aus meiner Sicht war es ein verdienter Sieg. Das ist eine Erleichterung für alle. Jetzt müssen wir gegen die Admira aber nachlegen, daran werden wir hart arbeiten. Es ist nur ein erster kleiner Schritt. Wir werden jetzt auch nicht mit breit strahlendem Gesicht durch St. Pölten rennen. Aber es war wichtig, endlich einmal zu gewinnen.”

Dominik Hofbauer (Torschütze St. Pölten): “Das war ein sehr wichtiger Sieg für uns. Ich hoffe, dass es einen gewissen Befreiungsschlag geben wird. Aber das ist erst der Anfang, wir müssen weiter hart arbeiten.”

Thorsten Fink (Trainer Austria): “Wie wir aufgetreten sind, war nicht zufriedenstellend. Das ist auch unserer schwierigen Personalsituation geschuldet, das darf natürlich aber keine Ausrede sein. Ich hoffe, dass gegen Salzburg und Athen wieder einige zurückkommen und es besser wird. Der Sieg von St. Pölten war verdient.”

(APA/Red)