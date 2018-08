Die Stimmen zum Spiel: Rapid Wien - WAC

Auch im zweiten Saison-Heimspiel konnte sich Rapid Wien nicht durchsetzen und musste ein margeres 0:0 gegen den WAC hinnehmen. Das sind die Stimmen zum Spiel

Nach dem 1:1 gegen Altach vor einer Woche kamen die Hütteldorfer am Sonntag im Allianz Stadion gegen den WAC nur zu einem schmeichelhaften 0:0. Die Generalprobe vor dem wichtigen Europa-League-Qualifikations-Rückspiel gegen Slovan Bratislava brachte nicht den erhofften Befreiungsschlag.

Rapid Wien gegen WAC: Die Meinungen

Goran Djuricin (Rapid-Trainer): “Die Leistung ist mit nichts zu entschuldigen, das war in meiner Ära als Trainer die schlechteste fußballerische Leistung, für die ich mich ein bisschen geniere und die ich auf meine Kappe nehmen muss. Wir haben überhaupt keine Lösungen gefunden in der gegnerischen Box. Wir haben nichts umgesetzt von dem, was wir wollten, ich bin richtig angefressen.”