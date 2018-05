Die Stimmen zum Spiel: Rapid Wien beendet gegen WAC mit 0:0

Mit einer Nullnummer haben sich Rapid und der WAC von der Bundesliga-Saison 2017/18 verabschiedet. Die Wiener, die schon eine Woche zuvor Platz drei fixiert hatten, waren am Sonntag in der abschließenden 36. Runde in Wolfsberg zwar das dominante Team, konnte ihre Chancen aber nicht nützen.

Damit bleibt der WAC, der nach zuletzt drei Siegen in Folge seinen Tabellenplatz neun ebenso bereits fix hatte, quasi ein Auswärts-Angstgegner der Wiener: Von bisher zwölf Duellen in Kärnten konnte Rapid nur eines gewinnen.

Rapid mit Nullnummer gegen WAC: Die Stimmen zum Spiel

Robert Ibertsberger (WAC-Interimstrainer): “Ich sehe das momentan sehr analytisch, es war eine richtig coole Zeit, dafür habe ich mich bei der Mannschaft auch bedankt. Es ist nicht selbstverständlich, dass die Mannschaft so mitgezogen ist.” (über seine Zeit als WAC-Cheftrainer)

Goran Djuricin (Rapid-Trainer): “Wir wollen so bleiben wie wir zurzeit sind. Wenn ein Millionenangebot für einen Spieler kommt, können wir wahrscheinlich eh nichts machen. Zurzeit schaut es so aus, als würden wir den Rest so behalten, wie er da ist.” (über die personelle Situation im Sommer)

(APA/Red)