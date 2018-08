Die Stimmen zum Spiel: LASK Linz mit 2:1-Sieg über Rapid

Nach der 2:1-Niederlage von Rapid Wien gegen LASK Linz geht die Berg- und Talfahrt der laufenden Saison für die Hütteldorfer weiter. Hier die Stimmen zum Spiel.

Für Rapid bleibt die noch junge Saison eine Berg- und Talfahrt. Während der LASK mit dem 2:1-Heimsieg das bittere Europacup-Aus gegen Besiktas optimal verarbeitete, blieb Grün-Weiß drei Tage nach dem 4:0 über Slovan Bratislava in der Europa-League-Quali einiges schuldig. Trainer Goran Djuricin führte nicht zuletzt die Rotation ins Treffen: “Wichtig ist, das Spiel schnell abzuhaken.”

Weiterhin hat man nur einen Saisonsieg in der Liga (3:0 zum Auftakt gegen Admira Wacker) am Konto, mit fünf Punkten liegt Rapid derzeit auf Rang sieben, zwei Zähler hinter dem LASK. Nach dem Aufstieg gegen Slovan schien die Formkurve nach oben zu zeigen. Doch zeigt sie nun nach unten? Djuricin war nicht dieser Meinung.”Der Auftritt war in Ordnung”, meinte der 43-Jährige gegenüber Sky. “Ich kann nicht immer verlangen, dass wir gewinnen.”