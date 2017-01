Die schönsten Outfits bei den Golden Globes 2017: Die Stars am Red Carpet

Der Abräumer des Golden Globes 2017 war eindeutig “La La Land”, denn der Film erhielt gleich sieben Trophäen. Da der Film vorarb schon als Favorit gehandelt wurde, waren die Blicke am Red Carpet auf die Hauptdarsteller Emma Stone und Ryan Gosling gerichtet.

Die schönsten Outfits: Die Stars bei den Golden Globes 2017

Michael Keaton, Justin Timberlake, Natalie Portman und Nicole Kidman waren unter den vielen Stars, die am Sonntagnachmittag (Ortszeit) zu der 74. Verleihung der begehrten Filmtrophäen über den roten Teppich vor dem Beverly Hilton Hotel in Los Angeles flanierten. Viola Davis strahlte in einem gelben Kleid, Amy Adams erschien in einer schwarzen, funkelnden Robe, die hochschwangere Natalie Portman wählte ein gelb-grünes Outfit. Eine Preisträgerin stand im Voraus schon fest: Meryl Streep (67, “Die Eiserne Lady”) sollte den Cecil B. DeMille-Ehrenpreis für ihr Lebenswerk erhalten.

Brad Pitt mit erstem Auftritt nach der Trennung von Jolie