Die schönsten Brunnen Wiens

Über 900 Trinkbrunnen versorgen an den heißen Sommertagen Besucher Wiens mit bestem Hochquellwasser. Daneben hat Wien zudem 54 Monumental- und Denkmalbrunnen zu bieten, die im Spätsommer Abkühlung bieten.

Der Vermählungsbrunnen am Hohen Markt in Wien zählt etwa zu den bedeutendsten Backbrunnen Wiens. Die heutige Version aus Stein und Bronze ist dabei nur ein Nachbau einer Holzversion, die Kaiser Leopold I. für seinen Sohn Joseph im Jahre 1z29 errichten ließ.

Der Vermählungsbrunnen in Wien.

Am Hohen Markt findet sich auch der unter den Wienern bekannte Donnerbrunnen, der 1737 vom Georg Raphael Donner erbaut wurde. Mit seinen nackten Figuren und Nymphen lädt er zum Verweilen ein. Dabei mussten die Nackten während der Zeit Maria Theresias entfernt werden – auf Beschluss der Keuschheitskommission.

Auch der Hochstrahlbrunnen am Schwarzenbergplatz hat schon einige Lenze auf dem Buckel. Nach vier Monaten Bauzeit nahm er im Oktober 1873 den Betrieb auf, 1906 wurde er zum Leuchtbrunnen umgestaltet. Er schillert in den Farben Rot, Rosa, Gelb, Violett, Blau und Grün.

Der Brunnen am Schwarzenbergplatz.

Marokkanerbrunnen in Wien-Landstraße

Ein Stück Orient gefällig? Dafür muss man in Wien nicht weit fahren. Beim Marokkanerbrunnen in der Marokkanergasse (wurde bereits 1790 benannt) in Wien-Landstraße kann man die ausländische Kultur auf sich wirken lassen. Der Brunnen stammt nämlich wirklich aus Marokko – und war ein Gastgeschenk des Königs Hassan II. von Marokko.