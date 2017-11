Die Österreichische Cheerleader-Meisterschaft 2017

Da der Cheerleading-Sport in Österreich weiterhin “boomt”, mussten auch heuer wieder Vorqualifikationen für die Österreichische Cheerleader-Meisterschaft durchgeführt werden. In der Endrunde am 25. November in der Multiversum-Halle in Schwechat wird in zwanzig verschiedenen Kategorien um österreichische Meisterwürden beziehungsweise Staatsmeistertitel “ge-cheert” werden.

Angefangen von den diversen Nachwuchsbewerben bis hin zur Vergabe der Staatsmeistermedaillen in den folgenden beiden Kategorien:

Senior Performance Cheer Freestyle (Titelverteidiger: Milleniumdancers/Wien)

Senior Cheer Level 6 All Girl (Titelverteidiger: Dacia Vienna Vikings/Wien)

Ticketvorverkauf für die Cheerleader-Meisterschaft 2017

Der Vorverkauf der Tickets läuft bereits, Karten sind ab 20.90 Euro über Wien Ticket erhältlich.

Österreichische Cheerleader-Meisterschaft

Samstag, 25. November 2017, ab 10:00 Uhr

Multiversum-Halle, Möhringgasse 4, 2320 Schwechat