Die Limomacher: Kiste mit Wunschetikett gewinnen

Egal ob Hochzeit, Geburtstag, Taufe oder Firmenveranstaltung: Mit dem personalisierten Design von Die Limomacher hat man die Aufmerksamkeit auf jeden Fall auf seiner Seite.

Alexander, Julian und Joachim machten sich mit dem neuartigen Konzept schnell einen Namen und sind mittlerweile auch bei zahlreichen Events in Wien mit ihrem Label vertreten. In den Flaschen wird entweder Zitro-Limonade, Bier, Cola, Orangen-Limo oder Wasser abgefüllt. Die Limonade wird regional nach eigener Rezeptur hergestellt und in Lingenau in Vorarlberg abgefüllt.

VIENNA.at verlost eine Getränkekiste mit 24 Flaschen von Die Limomacher mit Ihrem Wunschetikett.