Die kreativsten Menüs bei der Wiener Restaurantwoche 2018

Die Wiener Restaurantwoche findet von 27. August bis 2. September bereits zum 18. Mal statt. Während des einwöchigen Gourmet Events wird in ca. 75 Gourmet Restaurants in Wien und Umgebung gespeist.

Kleine Auswahl der kreativsten Menüs der 18. Wiener Restaurantwoche:

Im Landgasthaus Böhm, in Weinzierl, erwartet Sie traditionelle österreichische Küche auf allerhöchstem Niveau. Kreativer Kopf hinter den einzigartigen Menüs ist Haubenkoch und Inhaber Michael Böhm.

Die Restaurants der Familie Figlmüller stehen in Wien für eine langjährige gastronomische Tradition. Besonders bekannt ist das Figlmüller für sein Schnitzel, eines der besten in ganz Wien! Zur Wiener Restaurantwoche hat sich Küchenchef Matthias Pospisil im Figlmüller am Lugeck ein einzigartig, kreatives und saisonales Menü einfallen lassen.