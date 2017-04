Die Frau im Mond – Erinnerungen an die Liebe – Trailer und Kritik zum Film

“Die Frau im Mond – Erinnerungen an die Liebe” handelt von der Suche nach der absoluten Liebe und Hingabe, von Wahnsinn und Schmerz. Besetzt hat Nicole Garcia das Melodram, das am Freitag in den österreichischen Kinos startet, mit Frankreichs Leinwandstar Marion Cotillard und dem Deutsch-Spanier Alex Brendemühl.

Die Frau im Mond – Die Handlung

Gabrielle (Cotillard) träumt von einem körperlichen Verlangen und einer Liebe, die niemand erfüllen kann. Schon gar nicht Jose (Brendemühl). Der ehrliche, spanische Landarbeiter ist weit vom Bild ihres charmanten Prinzen entfernt – die Ehe ist ein Fiasko. Ihre Frustration wirkt sich zunehmend auf ihre Gesundheit aus. Wegen ihres anhaltenden Leidens schickt Jose, der Gabrielle aufrichtig liebt, sie in ein Sanatorium in die Schweiz. Dort begegnet sie dem jungen und im Indochina-Krieg schwer verletzten Andre (Louis Garrel), der ihre erloschene Sehnsucht nach Liebe und Leidenschaft wieder neu weckt.

Die Frau im Mond – Die Kritik

Die französische Regisseurin lehnt sich an den gleichnamigen, im Jahr 2006 erschienenen Bestseller von Milena Agus an. Dabei hat sie die Handlung von der italienischen Insel Sardinien nach Frankreich verlegt. Sie blendet die familiären Nebenhandlungen aus, um sich auf Gabrielle und ihre Liebes- und Leidensgeschichte zu konzentrieren, die sich am Ende des Films zuspitzt. Garcia erzählt das Leben einer Frau, die in der Ehe mit einem langweiligen Ehemann und an den gesellschaftlichen Konventionen und Geschlechterrollen zerbricht, aber auch an ihren eigenen Träumen. Der dramatische Stoff erinnert an das Schicksal großer Romanheldinnen wie “Madame Bovary” von Gustave Flaubert. Erinnerungswürdig sind die Verfilmungen von Jean Renoir aus dem Jahr 1933 oder Claude Chabrol im Jahr 1991, in der Isabelle Huppert die Hauptrolle spielte.

Doch bei Garcia können die Zuschauer trotz der herrlichen Landschaftsbilder nicht wirklich mit der Protagonistin mitfühlen und -leiden. Gabrielle ist sehnsüchtig, hingebungsvoll, verzweifelt, aufmüpfig, verrucht und frustriert. Sie durchlebt alle Gemütszustände, die ein Mensch fähig ist, zu empfinden, doch hält sie die Zuschauer auf Distanz. Daran ändert auch Cotillard wenig. Sie bleibt in ihrer Rolle überraschend schablonenhaft.

