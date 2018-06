Teo ist ein äußerst aktiver Mittvierziger – und das nicht nur in seinem Job in einer Werbeagentur, sondern auch in seinem Liebesleben. Der Wechsel zwischen Freundin und Affäre gelingt Teo mit Leichtigkeit. Dann begegnet er eines Tages jedoch Emma.

Die blinde Frau bezirzt ihn mit ihrer herausragenden Brille und ihrer in sich ruhenden Art – meistert sie ihren Alltag als Osteopathin doch bravourös und mit Leidenschaft. Teo lässt sich auf eine Affäre mit Emma ein – ein Schritt, der sein Leben verändern wird.