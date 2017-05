Die besten Open Air Events im Juni 2017 in Wien

Im Juni 2017 finden wegen der sommerlichen Temperaturen bereits viele Veranstaltungen in Open Air Locations statt. Hier eine Eventtipp-Übersicht – chronologisch gereiht:

“Wir sind Wien”-Festival

Eine Mitmach-Oper, ein “Kopfhörer-Konzert” auf der Alten Donau und Stadtspaziergänge durch Wien: Von 1. bis 23. Juni tourt das “Wir sind Wien”-Festival wieder durch die Bezirke.

Rock in Vienna

Vom 2. bis 5. Juni wird es wieder laut auf der Wiener Donauinsel, dann lädt nämlich das Rock in Vienna 2017 zum Feiern ein. Line-up und Timetable findet ihr hier.

Spittelbergmarkt

Jedes erste Wochenende im Monat findet der Kunsthandwerksmarkt in der Spittelberggasse in Wien-Neubau statt. In Handarbeit erzeugte Unikate von 15 Ausstellern erwarten dort die Besucher.

Konzert von 5/8erl in Ehr’n

5/8erl in Ehr’n geben am 9. Juni ein Open Air Konzert in der Arena Wien. Ihr wollt mehr über die Band erfahren? Hier geht’s zum Interview.

Fesch’markt

Zwischen 9. und 11. Juni 2017 macht der beliebte Fesch’markt wieder Halt in der Wiener Ottakringer Brauerei. Über 220 stellen ihre außergewöhnlichen Produkte und Designs vor.

Life Ball

Nach einem Jahr kreativer Pause setzen Gery Keszler und sein Team heuer wieder ein Zeichen im Kampf gegen HIV und AIDS. Hier findet ihr alle Infos zum Life Ball 2017 am 10. Juni.

Wiener Festwochen 2017

Die Wiener Festwochen laufen noch bis 18. Juni 2017. Insgesamt sind 44 Produktionen aus 28 Ländern an rund 30 verschiedenen Standorten in Wien zu sehen.

Donauinselfest

Das beliebte Gratisfestival auf der Wiener Donauinsel geht zwischen 23. und 25. Juni über die Bühne. Hier gibt es alle Infos zum Donauinselfest 2017.

WAMP Designmarkt

Nachhaltige Design-Produkte zu leistbaren Preisen gibt es am 24. Juni 2017 beim WAMP Designmarkt am Vorplatz des MuseumsQuartiers.

Konzert von Paramore

Die US-Band Paramore ist am 29. Juni 2017 live bei einem Open Air Konzert in der Wiener Arena zu sehen. Mit im Gepäck hat die mittlerweile im Trio spielende Band ein neues Album.

Kino unter freiem Himmel

Die Open Air Kinos starten im Juni in eine neue Saison. Nicht für alle Events steht das Programm bereits fest.

