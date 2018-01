Die 10 beliebtesten Lehrberufe bei Mädchen

Das waren 2016 die beliebtesten Lehrberufe bei Mädchen. - © pixabay.com (Symbolbild)

Welche Lehrberufen waren 2016 bei Mädchen in Österreich an beliebtesten? Mit 31.12.2016 gab es in Österreich 35.587 weibliche Lehrlinge. Diese Berufsgruppen waren am beliebtesten.