Des Rätsels Lösung: So entstehen Kornkreise wirklich

Alles fing mit einem erst kürzlich in der Schweiz entdeckten Kornkreis an: Egal ob Print, TV, Radio oder Online – nahezu alle lokalen Medien berichteten über das perfekte Muster auf dem Feld eines Landwirts in der Region Uster. Sogar ein selbsterklärter “Kornkreis-Experte” meldete sich zu Wort und stellte fest, dass es sich dabei tatsächlich um das Werk von Außerirdischen handeln muss.

Rätsel gelüftet: Video zeigt, wie Kornkreise tatsächlich entstehen

Verschwörungstheorien hin oder her – was steckt denn nun wirklich hinter dem plötzlich über Nacht aufgetauchten Kornkreis? Kommen Aliens auf die Erde und hinterlassen so ihre Spuren?

Keine Panik: Wie sich herausstellte, war alles nur ein lustiger PR-Gag. Der Kornkreis wurde von Menschenhand gemacht, wie das Online-Portal “Izzy” nun enthüllte. Wie das ganze entstand und umgesetzt wurde, könnt ihr euch im Video ansehen:

(Red)