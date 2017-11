DerButton: Persönlicher Online-Assistent für Selbstständige

Kunden erwarten sich heutzutage vollste Transparenz (über Preise und Verfügbarkeiten) sowie sofortige Reaktionen (rasche Terminbestätigungen und Abwicklungen). Bereits jetzt bucht jeder vierte Millennial Termine online, den meisten Wissensdienstleistern – wie Anwälten, Beratern, Trainern, Psychologen, Sprachlehrern, etc. – fehlt es jedoch an geeigneten Werkzeugen um diesen

Bedarf zu decken. Vor einem Treffen finden Kundeninteraktionen weitgehend über E-Mail und Telefon statt, was dazu führt, dass Selbstständige 4,8 Stunden wöchentlich für die Terminverwaltung aufwenden.

Laut einer Studie von Accenture werden bereits im Jahr 2019 in den USA beispielsweise 64% der Patienten Termine online buchen, was einer Wirtschaftsleistung von 3,2 Milliarden US-Dollar entspricht. Dieser positive Trend erfordert neue Tools, die es Selbstständigen ermöglichen, ihre Zeit effizienter zu nutzen, online Gespräche anzubieten und diese mühelos online abzurechnen.

DerButton ist eine SaaS-Lösung für Selbstständige und lässt sich ohne technisches Fachwissen auf Webseiten, in Signaturen und vielen weiteren digitalen Marketingkanälen integrieren. Als persönlicher Online-Assistent bietet DerButton vier Hauptfunktionen:

1. Online-Terminbuchung für Videoanrufe oder persönliche Treffen

2. Integriertes Messaging für die Kommunikation mit Kunden

3. Verschlüsselte Videogespräche direkt im Browser (ohne Software-Downloads)

4. Elektronische Bezahlung und automatische Rechnungslegung

Durch die Digitalisierung der Terminvergabe, die nahtlose Synchronisation mit Kalendern und die automatisierte Bezahlung können Selbstständige so viel Zeit und Aufwand sparen. Die wenig Kommunikation via Telefon oder E-Mail, die ständige Kontrolle der Zahlungseingänge, die manuelle Rechnungslegung und die mühsamen Zahlungserinnerungen gehören der Vergangenheit an. Wissensdienstleister können sich so verstärkt auf ihre Kunden und ihren Service konzentrieren. Das Resultat ist eine stärkere Kundenbindung, mehr Effizienz sowie Konversion.

Beratungsintensive Dienstleistungen erfordern nicht immer ein persönliches Treffen und werden zunehmend online durchgeführt. DerButton bietet deshalb zusätzlich auch verschlüsselte Videogespräche. Termine werden so nicht nur effizienter, sondern Klienten erhalten einen niedrigschwelligen Zugang zu Wissensdienstleistungen, welche minutengenau abgerechnet werden können.