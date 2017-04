Der Life Ball 2017: Startschuss für den Ticketverkauf

Für extravagante Outfits gibt es günstigere "Style Tickets". - © APA (Sujet)

Am 10. Juni 2017 findet die 24. Auflage des Life Balls im Wiener Rathaus statt. Das diesjährige Thema lautet “Recognize The Danger”. VIP Tickets sind ab sofort verfügbar. Der reguläre Kartenverkauf startet am 19. April.