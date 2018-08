Der Hitze entfliehen: "Cooling Center" im SCN geöffnet

Wer bei der Hitze einen Ort zum Abkühlen sucht ist im neu eröffneten "Cooling Center" des Wiener Roten Kreuzes genau richtig. Vor allem ältere Menschen sollen sich im klimatisierten Raum im SCN erholen können.

Das Wiener Rote Kreuz hat angesichts der Hitzewelle ein sogenanntes Cooling Center eingerichtet. In dem klimatisierten Raum im Shopping Center Nord in Floridsdorf sollen sich vor allem ältere Menschen für ein paar Stunden von den hohen Temperaturen erholen können. Das Pilotprojekt läuft noch bis Dienstag, bestätigte Projektleiter Alexander Gratz der APA einen Bericht von wien.orf.at.

Hitzewelle in Wien: Rotes Kreuz richtete “Cooling Center” im SCN ein

“Wir beschäftigen uns bereits seit Jahren mit dem Thema und schauen uns an, welche Konzepte es in anderen Ländern gibt”, sagte Gratz. In vielen Gebieten, vor allem in den USA, gebe es schon lange Cooling Center während Hitzeperioden.