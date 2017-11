Der erste Trailer zu “Avengers: Infinity War”: Superhelden-Zusammenkunft der Superlative

Die Zahl der auftretenden Superhelden ist enorm, hier hat Marvel in den letzten Jahren einiges an Vorarbeit geleistet: Von “Doctor Strange” über “Captain America”, natürlich “Iron Man” bis hin zu einem Auftritt von “Spider-Man” (dessen Rechte bei einem anderen Filmstudio liegen) darf man sich wohl jenen Action-Spektakel erwarten, welches “Civil War” nicht zu Genüge war. Auch die finalen Minuten des Trailers stimmen perfekt auf den Film ein, der Ende April 2018 in den Kinos rund um den Globus zu sehen sein wird.

