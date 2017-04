Der 10. Diversity Ball im Kursalon Wien: “Alles erlaubt und jeder willkommen”

Der „Kleine Bruder des Life Balls“ ist bekannt für die schrillen Auftritte der Prominenz. Dieses Jahr mit dabei sind Sängerin Zoë Straub, Drag-Queen Tamara Mascara, Moderatorin Cathy Zimmermann, Ö3-Moderator Tom Kamenar, Model Anna Huber, das deutsche Topmodel Dany Michalski, Staatssekretärin Muna Duzdar und zahlreiche Botschafter.

Diversity Ball 2017: “Alles darf sein, alles ist möglich”

“Alles ist erlaubt und jeder ist willkommen, ohne Frage nach Geschlecht, Alter, sexueller Orientierung, Behinderung, Herkunft oder Religion”, wird per Aussendung der Veranstalter versichert. „Soviel sei verraten: Es wird eine rasante Show, die sowohl Laien-Models als auch Prominente und Acts beinhalten wird. Ich werde eine international gestylte Show in Szene setzen, die Geschichten aus Filmen mit berühmten Charakteren darstellt.“, erzählt Mario Soldo, der mit Humana für den Diversity Ball seine Vision der “One World of Fashion” in Szene setzen wird. „Der Diversity Ball schafft es, Welten zu verbinden und die Gesellschaft auf den Kopf zu stellen. Denn wir feiern keine Gruppen – wir feiern ein Lebensgefühl: Alles darf sein, alles ist möglich”, verspricht Monika Haider, Ballmutter und geschäftsführerin von “equalizent”.

Der Kursalon wird für den Diversity Ball mit einem Styling Corner, einem DotDotDot Cinema Corner, einem Prosi Exotic Corner, einem American Roulette Tisch uvm. ausgestattet.

Um den Ball für jeden zugänglich zu machen, wird der Kursalon barrierefrei gestaltet sein. Zudem hilft ein 3D-Modell Blinden bei der Orientierung. Für hörbeeinträchtigte Gäste gibt es Induktionsschleifen. Das gesamte Programm wird in Gebärdensprache und die Speisekarte in Brailleschrift übersetzt. Auch an den Bars kann in Gebärdensprache bestellt werden.

Veranstaltungsdetails

Was: 10. Diversity Ball

Wann: 29. April 2017, 20:00 Uhr

Wo: Kursalon Wien, Johannesgasse 33, 1010 Wien

Tickets gibt es hier.