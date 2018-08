"Deppensicher": Einziger Atomreaktor Österreichs befindet sich in Wien

Wussten Sie, dass Österreichs einziger Atomreaktor in Wien zu finden ist? Er befindet sich in der Nähe des Praters und ist rund 200 Tage im Jahr in Betrieb.

Als “deppensicher” und “ungefährlich” wird der einzige Atomreaktor Österreichs, der sich neben Kleingartenhäusern beim Prater in Wien befindet, von den Betreibern bezeichnet. Er wird von knapp 30 Studierenden und Forschern des Atominstituts der TU Wien genutzt und kann auch von Laien besichtigt werden.

Wiens Atomreaktor hat noch lange Laufzeit Rund 200 Tage im Jahr ist der Atomreaktor in Wien in Betrieb. Baubeginn war 1959, eröffnet wurde die Anlage im Frühjahr 1962. Gefährliche Momente habe es seitdem noch nicht gegeben. Vor sechs Jahren wurde die Anlage generalsaniert.

Die Brennelemente können laut Vertrag noch bis 2025 genutzt werden, danach werden sie in den USA gelagert. Interesse an dem Forschungsreaktor gibt es derzeit aus England.